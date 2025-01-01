Меню
Джордж Лукас
Награды
Награды и номинации Джорджа Лукаса
George Lucas
Награды и номинации Джорджа Лукаса
Оскар 1992
Irving G. Thalberg Memorial Award
Победитель
Оскар 1978
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 1974
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 2024
Почетная Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Почетная Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Каннский кинофестиваль 2005
Фестивальный трофей
Победитель
Каннский кинофестиваль 1971
Две недели режиссеров
Номинант
Золотой глобус 1978
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1974
Лучший режиссёр
Номинант
Primetime Emmy Awards 1986
Outstanding Children's Program
Номинант
Outstanding Children's Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Children's Program
Номинант
Outstanding Children's Program
Номинант
Золотая малина 2003
Худший сценарий
Победитель
Худший режиссер
Номинант
Золотая малина 2000
Худший режиссер
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Золотая малина 1989
Худший сценарий
Номинант
Худший сценарий
Номинант
