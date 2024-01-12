Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «Дрянные девчонки»: Рецензия Киноафиши

«Дрянные девчонки»: Рецензия Киноафиши

12 января 2024 11:28
«Дрянные девчонки»: Рецензия Киноафиши

Спустя ровно 20 лет пластиковые девчонки вернулись с музыкальным ремейком. 

«Дрянные девчонки» этого года четко следуют по стопам фильма-предшественника. Главная героиня Кэйди вместе с мамой переезжает из Кении в Америку. Незнакомая с характером современных школьников, девочка сначала теряется, но быстро находит проводников в лице артистичных изгоев Дженис и Дэмиэна. Они рассказывают Кэйди о различных кастах среди учащихся, особенно предостерегая насчет группы пластиковых девочек. Три школьницы в розовом — самые популярные, обожаемые и одновременно ненавистные люди для всех остальных. Королева этого улья Реджина Джордж имеет настолько сильное влияние, что способна создавать модные тренды и одним словом уничтожать социальный статус любого.

Неожиданных поворотов в ремейке ждать не стоит. Кэйди точно так же станет частью пластиковой тусовки, а затем под магнетическим влиянием Реджины потеряет себя и друзей, чтобы в финале обрести их вновь. Подростковый фильм 2004 года до сих пор смотрится здорово, во многом из-за незабываемых шуток, молниеносно ставших частью поп-культуры. В новой версии про них тоже не забывают, но одни вставляют мимоходом, другие повторяют дословно, а некоторые кладут под нож. Были вырезаны слишком резкие оскорбления и роман преподавателя с двумя азиатскими школьницами (что смущало даже в нулевые). Взамен картина может предложить несколько отличных шуток, пускай и не столь клыкастых, как в оригинале.

Главная особенность фильма в его жанре — это мюзикл. Причем с довольно закрученной предысторией. Актриса и сценаристка Тина Фей написала «Дрянных девчонок» по мотивам книги с гениальным названием Queen Bees & Wannabes. Забавно, что это не художественное произведение, а пособие для родителей по воспитанию девочки-подростка. Получившаяся экранизация была настолько успешной, что Фей решила шагнуть дальше и переписать сценарий под мюзикл, заручившись полной поддержкой своего мужа-композитора. Уже эта постановка и была адаптирована под киноформат. Так что «Дрянные девчонки» 2024 года — это адаптация адаптации адаптации, что только звучит страшно.

«Дрянные девчонки»: Рецензия Киноафиши
Дрянные девчонки

Последними примерами жанра мюзикл на больших экранах были «Вонка» и «Заветное желание», в сравнении с ними «Дрянные девчонки» точно заслуживают дополнительных очков: под некоторые биты неосознанно начинаешь пританцовывать, а текст заглавной песни Реджины Джонс и вовсе не выходит из головы долгое время после просмотра. Наверняка театральная постановка, наполненная более продолжительными версиями произведений, смотрится впечатляюще. Счастливцам в Нью-Йорке большой привет, а мы рады хотя бы в таком форме прикоснуться к бродвейскому шоу.

Самые лучшие музыкальные номера отданы Реджине в исполнении Рене Рэпп и Дженис в исполнении Аулии Кравальо. Кравальо — идеальная преемница Лиззи Каплан с дерзостью и отличным чувством юмора, способная украсть каждую сцену, в которой появляется. До этого актрису можно было услышать в «Моане» — мюзикле Disney, где она озвучила главную героиню, показав невероятные вокальные данные в обоих проектах. Рене Рэпп тоже профессиональная певица, превращающая свою злодейку в сложную, но искреннюю героиню. На их фоне Кэйди совершенно незаметна и не способна передать и грамма характера Линдси Лохан. Болеть за нее в дружеских и любовных перипетиях нет никакого желания.

«Дрянные девчонки»: Рецензия Киноафиши
Дрянные девчонки

Фей могла бы рассказать отличную историю, по-новому взглянув на сложные отношения Реджины и Дженис. Предоставить им возможность обсудить обиды прошлого и спеть в финале дуэтом. Увы, даже со столь яркими звездами подобного не происходит. Версия для зумеров обновляется лишь обильным привлечением соцсетей. Теперь горячие сплетни расходятся не через провода стационарных телефонов, а через вирусные ролики.

В картине часто мелькает экран телефона. Даже открывающая сцена снята вертикально, что сразу выдает в «Девчонках» проект для домашнего просмотра. Изначально его премьера должна была состояться на Paramount+, но в какой-то момент переметнулась на большие экраны. Наверняка продюсерам просто хотелось запрыгнуть в розово-пластиковый вагон успеха «Барби». Это решение сильно повлияло на качество звука и уровень сведения песен, но даже уютный киновечер за ноутбуком не скроет неловкую интеграцию музыкальных номеров. Некоторые из них слишком резко выпадают из сюжета, а затем не выливаются в дальнейший диалог между героями, что лишает смысла их содержание.

«Дрянные девчонки»: Рецензия Киноафиши
Дрянные девчонки

Кинотеатральная премьера рекламировалась под слоганом «Это не “Дрянные девчонки” твоей мамы». Во-первых, обидно. Во-вторых, это именно они. Пытающиеся угодить ностальгическим чувствам все той же аудитории, не пересобирая сюжет с оглядкой на ценности современного поколения. Нужна ли была эта адаптация? Определенно нет. Если фильм 2004-го еще будет не раз пересматриваться, то этот быстро забудется. Способны ли «Дрянные девчонки» все равно стать приятнейшим времяпрепровождением? Определенно да.

Полина Резникова
Полина Резникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
🧡 1
👏
🥺
🤔
🥱 1
Написать комментарий
Флоре помогут не сыновья, а байкер-брюнет: во 2 сезоне «Детей перемен» появится звезда сериала «Король и шут»
Этот сериал захватил весь мир и перевалил за 20 миллионов просмотров: для британцев это большая редкость
У этого корейского хита Netflix рейтинг 8,2, но только единицы могут досмотреть его до конца
«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» побил все мыслимые и немыслимые рекорды в Японии — теперь на очереди Россия
«Я был в шоке»: боссы DC хотят вернуть Кавилла в свою киновселенную, но далеко не Суперменом — актеру уже нашли идеальную роль
«Сатирический бриллиант»: американцы в восторге от этой комедии СССР — оценили на 7.8 и сравнили с «Безумным Максом»
«Это аномалия»: как связаны Руми из «Кей-поп-охотниц на демонов» и Нео из «Матрицы» — у создателя топ-аниме Netflix есть неожиданный ответ
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Оппенгеймер из мира Marvel»: критик рассказал, чего ждать от «Фантастической четверки», и заслужила ли она 88% «свежести»
«Дин не захотел бы»: Падалеки спустя годы ответил на один из главных вопросов к финалу «Сверхов» — теперь без продолжения не обойтись
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше