«Дрянные девчонки»: Рецензия Киноафиши

«Дрянные девчонки» этого года четко следуют по стопам фильма-предшественника . Главная героиня Кэйди вместе с мамой переезжает из Кении в Америку. Незнакомая с характером современных школьников, девочка сначала теряется, но быстро находит проводников в лице артистичных изгоев Дженис и Дэмиэна. Они рассказывают Кэйди о различных кастах среди учащихся, особенно предостерегая насчет группы пластиковых девочек. Три школьницы в розовом — самые популярные, обожаемые и одновременно ненавистные люди для всех остальных. Королева этого улья Реджина Джордж имеет настолько сильное влияние, что способна создавать модные тренды и одним словом уничтожать социальный статус любого.

Неожиданных поворотов в ремейке ждать не стоит. Кэйди точно так же станет частью пластиковой тусовки, а затем под магнетическим влиянием Реджины потеряет себя и друзей, чтобы в финале обрести их вновь. Подростковый фильм 2004 года до сих пор смотрится здорово, во многом из-за незабываемых шуток, молниеносно ставших частью поп-культуры. В новой версии про них тоже не забывают, но одни вставляют мимоходом, другие повторяют дословно, а некоторые кладут под нож. Были вырезаны слишком резкие оскорбления и роман преподавателя с двумя азиатскими школьницами (что смущало даже в нулевые). Взамен картина может предложить несколько отличных шуток, пускай и не столь клыкастых, как в оригинале.

Главная особенность фильма в его жанре — это мюзикл. Причем с довольно закрученной предысторией. Актриса и сценаристка Тина Фей написала «Дрянных девчонок» по мотивам книги с гениальным названием Queen Bees & Wannabes. Забавно, что это не художественное произведение, а пособие для родителей по воспитанию девочки-подростка. Получившаяся экранизация была настолько успешной, что Фей решила шагнуть дальше и переписать сценарий под мюзикл, заручившись полной поддержкой своего мужа-композитора. Уже эта постановка и была адаптирована под киноформат. Так что «Дрянные девчонки» 2024 года — это адаптация адаптации адаптации, что только звучит страшно.

Дрянные девчонки

Последними примерами жанра мюзикл на больших экранах были «Вонка» и «Заветное желание» , в сравнении с ними «Дрянные девчонки» точно заслуживают дополнительных очков: под некоторые биты неосознанно начинаешь пританцовывать, а текст заглавной песни Реджины Джонс и вовсе не выходит из головы долгое время после просмотра. Наверняка театральная постановка, наполненная более продолжительными версиями произведений, смотрится впечатляюще. Счастливцам в Нью-Йорке большой привет, а мы рады хотя бы в таком форме прикоснуться к бродвейскому шоу.

Самые лучшие музыкальные номера отданы Реджине в исполнении Рене Рэпп и Дженис в исполнении Аулии Кравальо . Кравальо — идеальная преемница Лиззи Каплан с дерзостью и отличным чувством юмора, способная украсть каждую сцену, в которой появляется. До этого актрису можно было услышать в «Моане» — мюзикле Disney, где она озвучила главную героиню, показав невероятные вокальные данные в обоих проектах. Рене Рэпп тоже профессиональная певица, превращающая свою злодейку в сложную, но искреннюю героиню. На их фоне Кэйди совершенно незаметна и не способна передать и грамма характера Линдси Лохан . Болеть за нее в дружеских и любовных перипетиях нет никакого желания.

Дрянные девчонки

Фей могла бы рассказать отличную историю, по-новому взглянув на сложные отношения Реджины и Дженис. Предоставить им возможность обсудить обиды прошлого и спеть в финале дуэтом. Увы, даже со столь яркими звездами подобного не происходит. Версия для зумеров обновляется лишь обильным привлечением соцсетей. Теперь горячие сплетни расходятся не через провода стационарных телефонов, а через вирусные ролики.

В картине часто мелькает экран телефона. Даже открывающая сцена снята вертикально, что сразу выдает в «Девчонках» проект для домашнего просмотра. Изначально его премьера должна была состояться на Paramount+, но в какой-то момент переметнулась на большие экраны. Наверняка продюсерам просто хотелось запрыгнуть в розово-пластиковый вагон успеха «Барби» . Это решение сильно повлияло на качество звука и уровень сведения песен, но даже уютный киновечер за ноутбуком не скроет неловкую интеграцию музыкальных номеров. Некоторые из них слишком резко выпадают из сюжета, а затем не выливаются в дальнейший диалог между героями, что лишает смысла их содержание.

Дрянные девчонки

Кинотеатральная премьера рекламировалась под слоганом «Это не “Дрянные девчонки” твоей мамы». Во-первых, обидно. Во-вторых, это именно они. Пытающиеся угодить ностальгическим чувствам все той же аудитории, не пересобирая сюжет с оглядкой на ценности современного поколения. Нужна ли была эта адаптация? Определенно нет. Если фильм 2004-го еще будет не раз пересматриваться, то этот быстро забудется. Способны ли «Дрянные девчонки» все равно стать приятнейшим времяпрепровождением? Определенно да.