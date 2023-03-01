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Киноафиша Новости Звезда «Офиса» Дженна Фишер сыграет в новой версии «Дрянных девчонок»

Звезда «Офиса» Дженна Фишер сыграет в новой версии «Дрянных девчонок»

1 марта 2023 13:59
Звезда «Офиса» Дженна Фишер сыграет в новой версии «Дрянных девчонок»

Главную роль в ремейке культовой школьной комедии исполнит звезда «Человека-паука: Вдали от дома».

Согласно Deadline, Дженна Фишер («Офис») присоединилась к актерскому составу будущего фильма Mean Girls the Musical («Дрянные девчонки. Мюзикл»). Проект станет музыкальным ремейком культовой школьной комедии «Дрянные девчонки» (2004).

Кроме Фишер, в картине снимаются Энгаури Райс («Человек-паук: Вдали от дома»), Аулии Кравальо («Взлет»), Джакель Спайви, Рене Рапп («Сексуальная жизнь студенток»), Кристофер Брини («Этим детом я стала красивой») и другие.

Главная героиня — старшеклассница Кэйди Херон (Райс), которая пытается освоиться в новой школе после того, как ее семья вернулась в США из долгой заграничной поездки. Чувствуя себя не в своей тарелке в школьной обстановке, Кэйди с трудом адаптируется к новому образу жизни. К счастью, вскоре она находит двух новых друзей, Дженис (Кравальо) и Дэмиана (Спайви), и влюбляется в мальчика по имени Аарон Сэмюэлс (Брини). Все это приводит ее к вступлению в популярную компанию школьников, известную как The Plastics (в русской версии оригинального фильма данная группа носит название «Баунти»). Фишер сыграет роль миссис Херон, являющуюся матерью Кэйди.

Сценарий новой версии «Дрянных девчонок» был написан Тиной Фей («Мистер Мэр»), которая сыграла второстепенную роль в оригинальном фильме. Музыку к предстоящему фильму сочинил Джефф Ричмонд («Отличные новости»), а тексты песен — Нелл Бенжамин («Морской монстр»). Функции режиссеров ленты выполняют Саманта Джейн и Артуро Перез — младший.

Дата выхода Mean Girls the Musical пока неизвестна.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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