Лена и Мартин женаты 12 лет. Их любовь уже не настолько пылкая, как раньше, а мелочи, связанные с характерами друг друга, всё больше раздражают. Объединяет супругов одно: оба сконцентрированы на воспитании детей. Поняв, что развод неминуем, родители принимают оригинальное решение. Чтобы не травмировать детскую психику, Лена и Мартин продолжают жить в одном доме, но устанавливают график: неделю за детьми следит Мартин, после чего отправляется жить в подвал, где увлеченно занимается своими делами, пока за воспитание отвечает Лена...