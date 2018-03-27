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Постер сериала Разделенные вместе
Постер сериала Разделенные вместе
Постер сериала Разделенные вместе
Постер сериала Разделенные вместе
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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4 постера
Киноафиша Сериалы Разделенные вместе

Разделенные вместе (2018 - 2019)

Splitting Up Together 18+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал ABC
Продолжительность сериала 13 часов 0 минут

О чем сериал

Лена и Мартин женаты 12 лет. Их любовь уже не настолько пылкая, как раньше, а мелочи, связанные с характерами друг друга, всё больше раздражают. Объединяет супругов одно: оба сконцентрированы на воспитании детей. Поняв, что развод неминуем, родители принимают оригинальное решение. Чтобы не травмировать детскую психику, Лена и Мартин продолжают жить в одном доме, но устанавливают график: неделю за детьми следит Мартин, после чего отправляется жить в подвал, где увлеченно занимается своими делами, пока за воспитание отвечает Лена...

В ролях
В ролях
Дженна Фишер
Дженна Фишер
Оливер Хадсон
Оливер Хадсон
Коста Ронин
Коста Ронин
Lindsay Price
Monica Barbaro
Марк Ивэн Джексон
Марк Ивэн Джексон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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6.8 IMDb
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Сезоны
Разделенные вместе - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 8 эпизодов
 
Разделенные вместе - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 18 эпизодов
 
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