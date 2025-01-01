Меню
Дэвид Линч
Награды
Награды и номинации Дэвида Линча
David Lynch
Награды и номинации Дэвида Линча
Оскар 2020
Honorary Award
Победитель
Honorary Award
Победитель
Оскар 2002
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1987
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1981
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 2001
Лучший режиссер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1990
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Каннский кинофестиваль 1999
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1992
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучший сценарий
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1987
Лучший сценарий
Номинант
Золотой глобус 1981
Лучший режиссёр
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Limited Series, Movie or Special
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1990
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Outstanding Directing in a Drama Series
Номинант
Outstanding Main Title Theme Music
Номинант
Outstanding Main Title Theme Music
Номинант
Outstanding Writing in a Drama Series
Номинант
Outstanding Music and Lyrics
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1981
Best Direction
Номинант
Best Screenplay
Номинант
Best Screenplay
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2006
Future Film Festival Digital Award
Победитель
Career Golden Lion
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
