The Beatles в Индии, 2020

Джон Леннон считал его технику трансцендентальной медитации «источником творческого вдохновения», а Ринго Старр говорил, что Махариши дал ему мантру, которую уже никто не сможет у него отнять.

В основу документального фильма легла история о встрече канадского туриста с The Beatles в Индии, произошедшая 50 лет назад. В 1968 году участники группы прибыли в Индию в ашрам к своему индийскому гуру Махариши Махеш Йоги, основателю программы трансцендентальной медитации и всемирного Движения духовного возрождения. В тоже самое время, 23-летний Пол Зальцман путешествовал по Индии в поисках Махариши. Благодаря своей целеустремленности, Зальцману не просто удалось попасть в ашрам к Махариши, но и провести там восемь незабываемых дней вместе с The Beatles. Во время своего пребывания в ашраме Зальцман сделал уникальные кадры, которые легли в основу фильма.

Исполнительным продюсером и одним из героев фильма стал Дэвид Линч. Голос за кадром - Морган Фриман.