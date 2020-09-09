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The Beatles в Индии
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Meeting the Beatles in India

The Beatles в Индии, 2020

2020 / Канада
6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Джон Леннон считал его технику трансцендентальной медитации «источником творческого вдохновения», а Ринго Старр говорил, что Махариши дал ему мантру, которую уже никто не сможет у него отнять.

В основу документального фильма легла история о встрече канадского туриста с The Beatles в Индии, произошедшая 50 лет назад. В 1968 году участники группы прибыли в Индию в ашрам к своему индийскому гуру Махариши Махеш Йоги, основателю программы трансцендентальной медитации и всемирного Движения духовного возрождения. В тоже самое время, 23-летний Пол Зальцман путешествовал по Индии в поисках Махариши. Благодаря своей целеустремленности, Зальцману не просто удалось попасть в ашрам к Махариши, но и провести там восемь незабываемых дней вместе с The Beatles. Во время своего пребывания в ашраме Зальцман сделал уникальные кадры, которые легли в основу фильма.

Исполнительным продюсером и одним из героев фильма стал Дэвид Линч. Голос за кадром - Морган Фриман.

6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 9 сентября 2020
Премьера в мире 9 сентября 2020
Возраст 12+
Режиссер
Пол Зальцман
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма The Beatles в Индии 1 постер
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