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Постер фильма Безумное лето
Постер фильма Безумное лето
Рейтинги
5.4 Рейтинг IMDb: 4.1
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2 постера
Киноафиша Фильмы Безумное лето

Безумное лето

Meet the Deedles 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

День 18-летия стал переломным для братьев Дидлов — их исключили из школы. В наказание богатый папочка отправляет своих чудаков Стью и Фила на перевоспитание в «Лагерь сломленного духа». Но этому не суждено сбываться: неистребимое раздолбайство заносит братьев в лагерь рейнджеров, где, встретив достойного противника Фрэнка Слэйтера, они продолжают сеять панику и нести разрушения, но теперь уже на чужой земле!
Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1998
Премьера онлайн 6 апреля 2001
Премьера в мире 27 марта 1998
Дата выхода
27 марта 1998 США
MPAA PG
Бюджет $24 000 000
Сборы в мире $4 356 216
Производство DIC Entertainment, Peak Productions, Walt Disney Pictures
Другие названия
Meet the Deedles, Bröderna Deedles, Deedles - Die Surfer mit dem Brett vorm Kopf, Fratii Deedle, Lynch the Deedles, Mellizos en apuros, Ökörikrek, Os irmãos Id & Ota, Postrzelone bliźniaki, Road Trip ins Chaos, Superfusi di testa, The Deedles, Vaya par de idiotas, Vaya par de locos, Voici les Deedle, Voici les Deedles, Τα βλακόμουτρα, Вместе с Дидлами, Разом із Дідлами
Режиссер
Стив Бойум
В ролях
Пол Уокер
Пол Уокер
Роберт Инглунд
Роберт Инглунд
Джон Эштон
Деннис Хоппер
Деннис Хоппер
М. К. Гейни
М. К. Гейни
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
4.1 IMDb
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