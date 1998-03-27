День 18-летия стал переломным для братьев Дидлов — их исключили из школы. В наказание богатый папочка отправляет своих чудаков Стью и Фила на перевоспитание в «Лагерь сломленного духа». Но этому не суждено сбываться: неистребимое раздолбайство заносит братьев в лагерь рейнджеров, где, встретив достойного противника Фрэнка Слэйтера, они продолжают сеять панику и нести разрушения, но теперь уже на чужой земле!
СтранаСША
Продолжительность1 час 33 минуты
Год выпуска1998
Премьера онлайн6 апреля 2001
Премьера в мире27 марта 1998
Дата выхода
27 марта 1998
США
MPAAPG
Бюджет$24 000 000
Сборы в мире$4 356 216
ПроизводствоDIC Entertainment, Peak Productions, Walt Disney Pictures
Другие названия
Meet the Deedles, Bröderna Deedles, Deedles - Die Surfer mit dem Brett vorm Kopf, Fratii Deedle, Lynch the Deedles, Mellizos en apuros, Ökörikrek, Os irmãos Id & Ota, Postrzelone bliźniaki, Road Trip ins Chaos, Superfusi di testa, The Deedles, Vaya par de idiotas, Vaya par de locos, Voici les Deedle, Voici les Deedles, Τα βλακόμουτρα, Вместе с Дидлами, Разом із Дідлами