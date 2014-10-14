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Работорговля - трейлер
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Работорговля. Трейлер

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Дата публикации: 14 октября 2014
Работорговля – Подпольная, теневая торговля, чёрный рынок — синонимы одной из острейших и наболевших проблем современного общества. Но сбыт человеческих органов — ещё более страшная реальность, с которой сталкивается герой столь непростой истории. Полицейский-детектив расследует дело о похищении и вероятности продажи «на органы» одной девушки. Распутывая клубок гениально спланированного преступления, он лицом к лицу сталкивается с целой подпольной системой, рынком рабов, в котором свои заправилы и боссы являются вершителями судеб сотен и тысяч невинных и беззащитных. Приоткрыв завесу над кошмаром во плоти, простому копу придётся вступить в неравную борьбу с представителями рынка, в борьбу, из которой практически невозможно выйти победителем…
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6.0 Работорговля
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