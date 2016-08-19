История семейной пары, которая вместе уже много лет. Однако с каждым годом уживаться становится всё труднее. Чувства давно остыли, надоели постоянно мелькающие одни и те же лица, домашний быт, убивший всю романтику, и нет никакой надежды на какие-то изменения. Они понимают, что рядом их держит простая привычка, но в их планы не входит что-то менять или изменять друг другу. Случайно пара знакомится с неким профессором, который может изменить их тупиковое состояние. Мужчина начал разбираться в жизни семьи, вскрыл видимые проблемы, дал несколько советов по сохранению брака. С этого момента отношения супругов начинают меняться.