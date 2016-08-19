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Постер сериала Я люблю Дика
Постер сериала Я люблю Дика
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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2 постера
Киноафиша Сериалы Я люблю Дика

Я люблю Дика (2016 - 2017)

I Love Dick 18+
Год выпуска 2016
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут

О чем сериал

История семейной пары, которая вместе уже много лет. Однако с каждым годом уживаться становится всё труднее. Чувства давно остыли, надоели постоянно мелькающие одни и те же лица, домашний быт, убивший всю романтику, и нет никакой надежды на какие-то изменения. Они понимают, что рядом их держит простая привычка, но в их планы не входит что-то менять или изменять друг другу. Случайно пара знакомится с неким профессором, который может изменить их тупиковое состояние. Мужчина начал разбираться в жизни семьи, вскрыл видимые проблемы, дал несколько советов по сохранению брака. С этого момента отношения супругов начинают меняться.

В ролях
В ролях
Кевин Бейкон
Кевин Бейкон
Кэтрин Хан
Кэтрин Хан
Гриффин Данн
Гриффин Данн
Яра Мартинес
Яра Мартинес
Альма Мартинез
Шерри Кола
Шерри Кола
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Сезоны
Я люблю Дика - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 8 эпизодов
 
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