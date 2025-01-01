Меню
Кевин Бейкон
Награды
Награды и номинации Кевина Бейкона
Kevin Bacon
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Кевина Бейкона
Золотой глобус 2010
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2018
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1995
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2001
Лучший злодей
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся исполнение актерского состава
Победитель
Выдающееся исполнение актерского состава
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
