Если «Константинополь» до сих пор не отпустил, вот еще 3 российских исторических сериала: все вышли в 2024 году

3,5 часа экранного времени (как у «Аватара»), переписанный финал и перенос релиза: почему «Майкл» называют самой ожидаемой премьерой 2026 года

36 лет зрители не догадывались, почему «Симпсоны» желтые: а дело вовсе не в радиации в Спрингфилде

От унижения от Векны до сумасшедшего финала: зрители выбрали лучшую серию «ОСД» - еще немного и бросит вызов самой «Озимандии»

Планктон или Сквидвард по знаку зодиака? Создатели «Губки Боба» раскрыли астрологические тайны Бикини Боттом

Чем закончились «Покемоны»: спустя 25 лет Эш пришел к чемпионству, «Ван-Пису» такой трогательный финал только снился

230 млн просмотров, Рейнольдс, Скала и Гадот: этот шпионский боевик входит в топ-3 Netflix, хотя его критикуют во всем мире

Это тот самый недостающий пазл: в «Очень странные дела» вернули давно забытого персонажа — плохие новости для Векны

Кузякин - подлец, Шурик - больно правильный: и только этот герой оказался самым унылым в советском кино (по мнению ИИ)

Наконец-то вместо Зендеи позвали красотку, она останется с Паркером надолго: инсайдер раскрыл роль Сэди Синк в «Человеке-пауке 4»