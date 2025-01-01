Меню
Келли Престон
Награды
Награды и номинации Келли Престон
Kelly Preston
О персоне
Фильмография
Статьи
Награды
Связи
Награды и номинации Келли Престон
Золотая малина 2001
Худшая женская роль второго плана
Победитель
Золотая малина 2019
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2010
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2004
Худшая женская роль второго плана
Номинант
