Выходка Джона Траволты восхитила каждую женщину: теперь мужчины его ненавидят

Личная жизнь Джона Траволты всегда находилась под пристальным вниманием общественности. Актер был официально женат лишь один раз. Его избранницей стала Келли Престон, жизнь которой закончилась весьма трагично.

Актриса родила своему возлюбленному троих детей — сыновей Джетта и Бенджамина, а также дочь Эллу. Вместе супругам пришлось пережить большое горе: старший наследник скончался в результате неудачного падения, вызванного эпилептическим припадком.

Вскоре в семье случилась другая беда: у Престон обнаружили рак груди, победить который она так и не смогла. Артистка умерла летом 2020 года, что стало для Траволты огромной трагедией.

Впоследствии актер заявил, что больше никогда не женится. Более того, он решился на выходку, которая вызвала у всех женщин восхищение, а у мужчин — лютую ненависть. Звезда экрана дал обет безбрачия, заметив, что даже после смерти любимой остается женатым человеком, а значит, будет хранить верность покойной супруге до конца своих дней.