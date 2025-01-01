Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Мартин Шин
Награды
Награды и номинации Мартина Шина
Martin Sheen
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Награды и номинации Мартина Шина
Золотой глобус 2001
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2004
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2003
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2000
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1984
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1980
Лучший актёр сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1969
Лучший актёр второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2006
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Lead Actor in a Drama or Comedy Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1974
Best Lead Actor in a Drama
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
Best Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1980
Лучшая мужская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
«Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео)
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное…
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667