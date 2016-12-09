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Ганди. Трейлер
Ганди. Трейлер
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Дата публикации: 9 декабря 2016
Ганди
– Рассказ об индийском духовном лидере, который не только создал пацифистскую идеологию, но и содействовал освобождению Индии от британского колониального владычества.
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8.1
Ганди
драма, исторический, биография, 1982, Великобритания / Индия
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