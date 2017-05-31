«Вне правил»: Рецензия Киноафиши

Американский Икар

Говард Хьюз (Уоррен Битти) — реально существовавший всемирно известный эксцентричный миллиардер, икона Америки второй половины прошлого столетия. Величайший самолётостроитель, пилот, предприниматель, меценат и самая романтическая фигура в истории капиталистических империй помимо прочего был просто одержим кино. Не даром его восхождение началось именно с приобретения кинокомпании RKO, в сердце которой были сняты десятки легендарных картин, например, таких как «Ангелы Ада», оригинальное «Лицо со шрамом», «Кинг Конг» и несколько фильмов Альфреда Хичкока. Взяв на себя роль режиссёра, сценариста и продюсера, Говард также лично принимал решения о найме будущих голливудских звёзд. Особое внимание он уделял молодым старлеткам, ещё на этапе кинопроб предоставляя им богатые особняки, беззаботную богемную жизнь, еженедельные гонорары, а так же автомобили и личный персонал. Именно с автомобильной поездки начинается до скрежета раздирающая история запретной любви между набожной королевой красоты из Вирджинии Марлой Мабри (Лили Коллинз) и целеустремлённым водителем-протестантом Фрэнком Форбсом (Олден Эренрайк). Дело в том, что Говард Хьюз был психически болен, и отпечаток этого безумия остался выклеймен на судьбах всех, кто имел к нему отношение.

Руни Мара и Фелисити Джонс отказались от роли скромницы Марлы, которая впоследствии досталась Лили Коллинз, прекрасно вписавшейся в атмосферу

Благодаря своим многочисленным регалиям и ипостасям Хьюз ещё при жизни был удостоен славы, пожалуй что, небожителя. В то время, как остальных магнатов — Форда и Рокфеллера — ненавидели до печёночных колик, профсоюзы выходили на митинги, скандируя «Говард Хьюз — наш президент», богачи мечтали хотя бы пожать ему руку, а рабочие называли детей в его честь. После его загадочного исчезновения в 70-х, признанного одновременно и смертью, о нём стали сочинять песни и снимать фильмы. Самыми известными из них являются «Удивительный Говард Хьюз», «Мелвин и Говард», «Такер: Человек и его мечта» и «Авиатор». Взрывная волна ошеломительного успеха оказалась настолько большой, что доходит до сегодняшнего дня. Его личность до сих пор служит прообразом центральных героев поп-культурных блокбастеров. Так, его чертами наделены Эндрю Райан из «Bioshock», мистер Хаус из «Fallout: New Vegas» и, конечно, Тони Старк в обличии «Железного человека».

Романтические виды полуночных ландшафтов Голливуда могут доставить достойную конкуренцию оскороносному «Ла-Ла-Ленду»

Великолепный Уоррен Битти («Бони и Клайд», «Красные») тоже мечтал увековечить легендарную фигуру, да ещё и в своём исполнении, с самого 1973 года, но его мечта начала осуществляться только в 2014 году. По всей вероятности, за 45 лет сценарий претерпевал столько правок, а Битти хотелось так много сказать, что конечного материала должно хватить минимум на 5 часов экранного времени. Однако, к сожалению, до зрителя дошли только куцые обрывки несомненного шедевра продолжительностью в два часа, которые вызывают даже больше вопросов, чем сам Хьюз во времена своего блистания. Согласно первоначальной задумке и, собственно, синопсису, основной трагизм фильма ложится на плечи земных обитателей, тянущихся к небожителю, чья дальнейшая судьба напрямую зависит от его благосклонности, — прямо как в древнегреческой мифологии. И вот, согласно канонам, добрая сторона истории судорожно, едва ли не в предсмертной агонии, изо всех сил старается сфокусировать камеру на действующих лицах, в то время как её злое альтер-эго, пренебрежительно хмыкнув, могущественной рукой делает разворот на 180 градусов — обратно на обезумевшего демиурга Говарда Хьюза.

Кока-кола и гамбургеры — что может быть лучше для беседы в компании лучшего американского героя

В результате получается какое-то безобразное мельтешение между романтической линией и портретными эксцентричными зарисовками в исполнении Битти, которые занимают то жизненно необходимое экранное время для раскрытия потенциала влюблённых и страдающих Форбса и Мабри. И всё бы ничего: смотрели бы себе фильм про вспыльчивого и милого миллиардера, никто бы и слова не вставил, если бы не одно но. Вся гениальность и беспокойный блистательный ум Хьюза остаются за кадром. Они где-то там, мелькают в неловких диалогах второстепенных персонажей. Предлагаются как данность. В то время как перед зрителем во всей красе и живописности предстаёт уникальный чудак (на букву М), третирующий всех вокруг, при том страдающий серьёзной зависимостью от наркотиков и мороженого.

Уоррен Битти решил буквально перевоплотиться в своего кумира Говарда Хьюза, поэтому не только сыграл его роль, но и самостоятельно выступил сценаристом, режиссёром и продюсером картины

Однако «Вне правил» действительно оправдывает своё название, поскольку им хочется поистине наслаждаться, несмотря на многочисленные огрехи. Пускай сюжетное полотно шероховатое и сотню раз перелатанное, зато какой винтажный выдался узор! Великолепная игра всего актёрского состава без исключений под аккомпанемент рок-н-ролла 50-х и симфонического оркестра в антураже Голливуда превращает каждую сцену в ретро-гимн. Всё-таки старина Уоррен Битти не понаслышке знает о стиле и сумел прекрасно передать своё знание «новой школе» на закате лет.

Евгений Антипин

Расписание и покупка билетов на фильм «Вне правил»