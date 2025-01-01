Меню
Эд Харрис
Награды
Награды и номинации Эд Харрис
Ed Harris
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Эд Харрис
Оскар 2003
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 2001
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1999
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 1996
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1999
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Золотой глобус 2006
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2003
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 1996
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 1990
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2000
Cinema of the Present - Lion of the Year
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся исполнение актерского состава
Победитель
Выдающееся исполнение актерского состава
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Победитель
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
