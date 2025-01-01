Меню
Джон Туртурро
Награды
John Turturro
Награды и номинации Джона Туртурро
Каннский кинофестиваль 1992
Золотая камера
Победитель
Каннский кинофестиваль 1991
Лучший актер
Победитель
Каннский кинофестиваль 1998
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2023
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2017
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1995
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Победитель
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2010
Best Film
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2005
Лучший фильм
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2001
Best On-Screen Team
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
Сандэнс 1992
Премия «Дань независимому видению»
Победитель
Берлинале 2007
Выдающийся художественный вклад
Победитель
Выдающийся художественный вклад
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
