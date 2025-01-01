Меню
Крис Эванс
Награды
Награды и номинации Криса Эванса
Chris Evans
Награды и номинации Криса Эванса
Золотая малина 2024
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie Awards 2013
Лучший бой
Победитель
Лучший бой
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2019
Лучший бой
Номинант
MTV Movie Awards 2016
Лучший герой
Номинант
Лучший герой
Номинант
MTV Movie Awards 2015
Лучший бой
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie Awards 2012
Лучший герой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2006
Best On-Screen Team
Номинант
Best On-Screen Team
Номинант
