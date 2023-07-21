Остров, 2023

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The Island
США / боевик, триллер / 18+
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
4.4
Реклама 18+
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
В ролях
Майкл Джей Уайт
Mark
Джиллиан Уайт
Akilah
Джексон Рэтбоун
Phil
Эдоардо Коста
Manuel
Уэйн Энтони Гордон
Wayland
Эмбер Таунсенд
Donald Brooks
Gang Member 5
Esther Brooks
Yvonne
Corbie Cenita
Vivian
Kishorn Charles
Police Officer 2
Frank Corbie
Assailant 1
Режиссер
Шон Пол Пичинино
Сценарист
Филиппе Мартинес
,
Майкл Кэйсси
Композитор
Майкл Ричард Плауман
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
21 июля 2023
Премьера в мире
21 июля 2023
Дата выхода
12 октября 2023
ОАЭ
18TC
Где посмотреть фильм
ИВИ
Сборы в мире
$39 773
Производство
MSR Media
Другие названия
The Island, Justiça Sem Limites, Saar, The Island - Auge um Auge, Wyspa, Острів, Остров, 孤島, جزیره
Еще
Рейтинг фильма
4.4
Оцените
10
голосов
4.6
IMDb
Обновлено 29 января 2024
Отзывы о фильме
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Остров - смотреть в онлайн-кинотеатре
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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