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Постер фильма Остров
4.4
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4.4

Остров

, 2023
The Island
США / боевик, триллер / 18+
Постер фильма Остров
4.4

В ролях

Майкл Джей Уайт
Майкл Джей Уайт
Mark
Джиллиан Уайт
Джиллиан Уайт
Akilah
Джексон Рэтбоун
Джексон Рэтбоун
Phil
Эдоардо Коста
Manuel
Уэйн Энтони Гордон
Уэйн Энтони Гордон
Wayland
Эмбер Таунсенд
Эмбер Таунсенд
Donald Brooks
Gang Member 5
Esther Brooks
Yvonne
Corbie Cenita
Vivian
Kishorn Charles
Police Officer 2
Frank Corbie
Assailant 1
Режиссер Шон Пол Пичинино
Сценарист Филиппе Мартинес, Майкл Кэйсси
Композитор Майкл Ричард Плауман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 21 июля 2023
Премьера в мире 21 июля 2023
Дата выхода
12 октября 2023 ОАЭ 18TC

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $39 773
Производство MSR Media
Другие названия
The Island, Justiça Sem Limites, Saar, The Island - Auge um Auge, Wyspa, Острів, Остров, 孤島, جزیره

Рейтинг фильма

4.4
Оцените 10 голосов
4.6 IMDb
Обновлено 29 января 2024

Отзывы о фильме

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