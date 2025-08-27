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Постер фильма Похищение Арабеллы
5.7
Киноафиша Фильмы Похищение Арабеллы
5.7

Похищение Арабеллы

, 2025
Il rapimento di Arabella
Италия / драма / 18+
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Постер фильма Похищение Арабеллы
5.7
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О фильме

Итальянка по имени Холли убеждена, что живёт не своей жизнью, пока не встречает семилетнюю девочку, которая меняет её взгляд на мир.

В ролях

Бенедетта Поркароли
Бенедетта Поркароли
Holly
Lucrezia Guglielmino
Arabella
Крис Пайн
Крис Пайн
Orest D.
Роберто Цибетти
Роберто Цибетти
Agente di Polizia
Marco Bonadei
Maccarino
Eva Robins
Granatina
Маргарет Мадэ
Ingrid
Boiken Cobo
Моника Нэппо
Gloryhole Lady
Милутин Дапчевич
Милутин Дапчевич
Taco King Man
Клара Трамонтано
Стефано Граньяни
Padre di Maccarino
Режиссер Каролина Кавалли
Сценарист Каролина Кавалли
Композитор Thomas Moked-Blum, Noaz Deshe, Thomas Moked Blum
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 27 августа 2025
Дата выхода
4 декабря 2025 Италия 6+
Сборы в мире $69 770
Производство Elsinore Film, PiperFilm, The Apartment
Другие названия
Il rapimento di Arabella, The Kidnapping of Arabella, Porwanie Arabelli

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

Отзывы о фильме

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