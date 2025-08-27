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Скоро в прокате «Её личный ад»
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Похищение Арабеллы
5.7
Похищение Арабеллы
, 2025
Il rapimento di Arabella
Италия / драма / 18+
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О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
5.7
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О фильме
Итальянка по имени Холли убеждена, что живёт не своей жизнью, пока не встречает семилетнюю девочку, которая меняет её взгляд на мир.
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В ролях
Бенедетта Поркароли
Holly
Lucrezia Guglielmino
Arabella
Крис Пайн
Orest D.
Роберто Цибетти
Agente di Polizia
Marco Bonadei
Maccarino
Eva Robins
Granatina
Маргарет Мадэ
Ingrid
Boiken Cobo
Моника Нэппо
Gloryhole Lady
Милутин Дапчевич
Taco King Man
Клара Трамонтано
Стефано Граньяни
Padre di Maccarino
Режиссер
Каролина Кавалли
Сценарист
Каролина Кавалли
Композитор
Thomas Moked-Blum
,
Noaz Deshe
,
Thomas Moked Blum
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Италия
Продолжительность
1 час 47 минут
Год выпуска
2025
Премьера в мире
27 августа 2025
Дата выхода
4 декабря 2025
Италия
6+
Сборы в мире
$69 770
Производство
Elsinore Film, PiperFilm, The Apartment
Другие названия
Il rapimento di Arabella, The Kidnapping of Arabella, Porwanie Arabelli
Еще
Рейтинг фильма
5.7
Оцените
10
голосов
5.7
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Отзывы о фильме
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