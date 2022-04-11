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«Старые ножи»: Рецензия Киноафиши

11 апреля 2022 21:07
«Старые ножи»: Рецензия Киноафиши

Шпионская мелодрама о спасительном предательстве с Крисом Пайном и Тэнди Ньютон.

Агенту ЦРУ, опытному оперативнику с сединой в волосах и затаенной грустью в глазах Генри Пелэму (Крис Пайн) поручают найти в отделе крота, сливавшего информацию террористам, которые захватили пассажирский самолет восемь лет назад в Вене. По словам шефа Пелэма, Вика Уоллинджера (Лоуренс Фишберн), недавно был пойман один из организаторов захвата Ильяс Шушани, который перед смертью не успел произнести имя предателя, но сообщил важные сведения о нем, которые выводят в главные подозреваемые бывшую возлюбленную Пелама, Селию Харрисон (Тэнди Ньютон) и Билла Комптона (Джонатан Прайс), из кабинета которого был произведен звонок на телефон Шушани.

Пелэм встретится с обоими, но, разумеется, большую часть времени его расследования, а значит, и фильма, займет долгий-предолгий разговор с Селией, ушедшей из отдела сразу после провала операции по спасению заложников, которые в итоге погибли. Теперь у Селии двое чудесных детей, столь же чудесно безликий муж и миленький дом со стеклянными стенами на холме в крошечном и полном идиллии городке Кармель на самом берегу Тихого океана. Иными словами, у нее все хорошо, если не считать призраков прошлого, являющихся в ночных кошмарах.

«Старые ножи»: Рецензия Киноафиши
Старые ножи

Селия и Генри встречаются в местном ресторане, вызывающем беспокойство и тревогу своим вылизанным до стерильности пространством и панорамными окнами, через которые в него проникают закатные лучи солнца. Картина слишком красивая, чтобы в нее поверить, особенно с идеально подходящими друг другу Селией и Генри. Разумеется, так и оказывается, это ведь мелодрама, к тому же шпионская, так что без предательства здесь никак не обойтись. Да и название фильма, экранирующего книгу Олена Штайнхауэра, отсылает к строчке из басни Федра — All the old knives that have rusted in my back, I drive in yours.

Вообще, само расследование Генри не очень-то затейливо — он только уточняет детали нескольких дней до рокового события, в которых действие то и дело перекрывается серией флешбэков. Из них, к слову, личность крота становится вопиюще понятной даже человеку, не слишком следящему за сюжетом. Но это не главное. Центр тяжести истории ложится на личные отношения Генри и Селии. Все же, что касается неловкого жизнеописания работы «конторы» и шпионских игр, выглядит довольно сырым и, в общем, необязательным фоном для мелодрамы двух главных героев.

«Старые ножи»: Рецензия Киноафиши
Старые ножи

Именно игра Пайна и Ньютон и химия между ними слегка скрашивает этот не особенно выдающийся фильм и усиливает предсказуемый финальный твист, превращающий предательство в спасение. «Старые ножи», вероятно, понравятся любителям душещипательных историй в красивом обрамлении.

Гия Сичинава
Гия Сичинава
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