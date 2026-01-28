Оповещения от Киноафиши
Карусель

Carousel
Страна США
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2026
Производство Latigo Films, Barry Linen Motion Pictures, Eighteen88
Другие названия
Carousel
Режиссер
Rachel Lambert
В ролях
Кэти Сагал
Кэти Сагал
Крис Пайн
Крис Пайн
Дженни Слейт
Дженни Слейт
Эбби Райдер Фортсон
Эбби Райдер Фортсон
Сэм Уотерстон
Сэм Уотерстон
4.5
Оцените 10 голосов
5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Крис Пайн и Дженни Слейт в романтической драме о возрождении старой любви на фоне непростых жизненных обстоятельств.
Крис Пайн и Дженни Слейт в романтической драме о возрождении старой любви на фоне непростых жизненных обстоятельств. В рамках конкурсной программы фестиваля «Сандэнс» состоялась премьера картины «Карусель» режиссера Рэйчел Ламберт («Иногда я думаю о смерти») с Крисом Пайном и Дженни Слейт в главных ролях. На экране разворачивается тихая романтическая история, сотканная из воспоминаний и трепетных прикосновений. Несмотря на убедительную химию между актерами и креативные режиссерские приемы, фильм оставляет после себя ощутимое чувство недосказанности. В Кливленде, штат…

