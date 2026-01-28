Наша рецензия
Крис Пайн и Дженни Слейт в романтической драме о возрождении старой любви на фоне непростых жизненных обстоятельств. В рамках конкурсной программы фестиваля «Сандэнс» состоялась премьера картины «Карусель» режиссера Рэйчел Ламберт («Иногда я думаю о смерти») с Крисом Пайном и Дженни Слейт в главных ролях. На экране разворачивается тихая романтическая история, сотканная из воспоминаний и трепетных прикосновений. Несмотря на убедительную химию между актерами и креативные режиссерские приемы, фильм оставляет после себя ощутимое чувство недосказанности. В Кливленде, штат…