«Дискредитация сериала»: «Невский-8» еще не вышел, а зрители уже спорят — зачем он вообще нужен?

О Семенове из «Невского» не вспомните: НТВ готовит остросюжетный детектив о «мушкетерах» в полиции — актеры все на подбор красавцы

Выросли на фильмах СССР? Тогда вспомните 5 кинолент о деревенской жизни по одному кадру (сложный тест)

Испания, Британия и Корея: эти 3 детективных сериала высоко оценили на IMDb, но вы могли их не заметить

Хочется плакать не о своей жизни? Тогда включайте «Рамону» - мексиканский сериал в старых добрых традициях: все красиво и с любовью

Как в Османской империи «производили» евнухов: схема, о которой смолчал «Великолепный век»

3,1 млн просмотров за неделю: новый триллер Netflix обогнал «Поезд в Пусан» по накалу — но в нем нет ни одного зомби

Три мини-сериала февраля, которые можно проглотить за выходные

Она работала в «Конституционном суде» и никогда не была актрисой: история Катерины Матвеевны из «Белого солнца пустыни»

HBO снимет сериал по игре Baldur`s Gate 3: Larian сюжет писать не будет, «каноничным» признают лишь один финал