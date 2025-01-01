Меню
Крис Пайн
Награды
Награды и номинации Криса Пайна
Chris Pine
Награды и номинации Криса Пайна
Primetime Emmy Awards 2016
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
MTV Movie Awards 2010
Best Breakout Star
Номинант
Biggest Badass Star
Номинант
