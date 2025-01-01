Меню
Киноафиша Персоны Крис Пайн Награды

Награды и номинации Криса Пайна

Награды и номинации Криса Пайна
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
MTV Movie Awards 2010 MTV Movie Awards 2010
Best Breakout Star
Номинант
 Biggest Badass Star
Номинант
