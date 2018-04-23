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Постер к сериалу Операция Мухаббат
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Киноафиша Сериалы Операция Мухаббат
Операция Мухаббат (2018 - 2018) Операция Мухаббат 12+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 7 часов 30 минут
О чем сериал

Сериал «Операция Мухаббат» – это приключенческая история о любви и политике. Молодые люди Аня и Митя влюблены друг в друга, но им не суждено быть вместе. Родителям Ани приходится покинуть Советский Союз и искать политического убежища в России. А Митя просит своего отца – влиятельного генерала – отправить его на войну в Афганистан. Они думают, что больше не увидят друг друга, однако об их чувствах узнают иностранные шпионы. Они сводят ребят вместе, чтобы использовать их любовь для обострения конфликта между странами.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Александр Лазарев мл
Александр Лазарев мл
Дмитрий Марьянов
Дмитрий Марьянов
Денис Никифоров
Денис Никифоров
Сергей Пускепалис
Сергей Пускепалис
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Операция Мухаббат - Сезон 1 Сезон 1
2018, 9 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Операция Мухаббат
Кадры из сериала
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