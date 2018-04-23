Сериал «Операция Мухаббат» – это приключенческая история о любви и политике. Молодые люди Аня и Митя влюблены друг в друга, но им не суждено быть вместе. Родителям Ани приходится покинуть Советский Союз и искать политического убежища в России. А Митя просит своего отца – влиятельного генерала – отправить его на войну в Афганистан. Они думают, что больше не увидят друг друга, однако об их чувствах узнают иностранные шпионы. Они сводят ребят вместе, чтобы использовать их любовь для обострения конфликта между странами.