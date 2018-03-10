Сериал «Дорога из желтого кирпича» – это российская мелодрама о врачебной ошибке, из-за которой тесно переплелись судьбы двух семей. Главная героиня Варя случайно встречает мужчину, в которого много лет была безответно влюблена. Женщина узнает, что жена и дочь Ивана Соболя трагически погибли. Тогда она решает признаться ему, что у него есть еще один ребенок. В клинике, где она когда-то работала, перепутали генетический материал двух пациентов, поэтому родной сын Ивана родился в семье его однофамильца по имени Игорь.