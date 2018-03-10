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Постер к сериалу Дорога из жёлтого кирпича
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Киноафиша Сериалы Дорога из жёлтого кирпича
Дорога из жёлтого кирпича (2018 - 2018) Дорога из жёлтого кирпича 12+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Сериал «Дорога из желтого кирпича» – это российская мелодрама о врачебной ошибке, из-за которой тесно переплелись судьбы двух семей. Главная героиня Варя случайно встречает мужчину, в которого много лет была безответно влюблена. Женщина узнает, что жена и дочь Ивана Соболя трагически погибли. Тогда она решает признаться ему, что у него есть еще один ребенок. В клинике, где она когда-то работала, перепутали генетический материал двух пациентов, поэтому родной сын Ивана родился в семье его однофамильца по имени Игорь.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дмитрий Марьянов
Дмитрий Марьянов
Даниил Спиваковский
Даниил Спиваковский
Евгений Сидихин
Евгений Сидихин
Мария Шалаева
Мария Шалаева
Екатерина Вуличенко
Екатерина Вуличенко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Дорога из жёлтого кирпича - Сезон 1 Сезон 1
2018, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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