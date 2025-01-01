Меню
Pedro Almodóvar
Награды и номинации Педро Альмодовара
Оскар 2003
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 2011
Молодежная премия
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Квир-пальма
Номинант
Каннский кинофестиваль 2006
Лучший сценарий
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1999
Лучший режиссер
Победитель
Приз Экуменического жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2023
Квир-пальма - короткометражный фильм
Номинант
Каннский кинофестиваль 2019
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Квир-пальма
Номинант
Каннский кинофестиваль 2016
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2009
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA 2012
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
David Lean Award for Direction
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
BAFTA 2020
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
BAFTA 2017
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
BAFTA 2010
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2024
Лучший фильм
Победитель
Brian Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2019
Career Golden Lion
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1988
Лучший сценарий
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2021
Лучший фильм
Номинант
Квир-лев
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2023
Премия Джеффа Сколла в области влиятельных СМИ
Победитель
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2002
Приз зрительских симпатий
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 1988
Приз зрительских симпатий
Победитель
Берлинале 1987
Лучший полнометражный фильм
Победитель
Берлинале 1990
Золотой берлинский медведь
Номинант
