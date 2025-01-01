Меню
Персоны
Вайнона Райдер
Награды
Награды и номинации Вайноны Райдер
Winona Ryder
Награды и номинации Вайноны Райдер
Оскар 1995
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1994
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1994
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Золотой глобус 2017
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1991
Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2003
Худшая женская роль
Номинант
Золотая малина 2001
Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1996
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1994
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1993
Лучший поцелуй
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
