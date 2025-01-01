Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Лоуренс Фишберн
Награды
Награды и номинации Лоуренса Фишберна
Laurence Fishburne
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Награды и номинации Лоуренса Фишберна
Оскар 1994
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Actor in a Short Form Comedy or Drama Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Made for Television Movie
Победитель
Outstanding Made for Television Movie
Победитель
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2021
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Outstanding Narrator
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Outstanding Narrator
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Золотая малина 2025
Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2000
Лучший бой
Победитель
Лучший бой
Победитель
Best On-Screen Duo
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Рейтинг от Collider : «Я плюю на ваши могилы» и еще 9 хорроров для тех, у кого крепкие нервы
Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2
Помните ту жуткую куклу из «Ночного дозора»? Похоже Бекмамбетов подсмотрел ее в детском мультике
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное…
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667