Награды

Награды и номинации Брайана Кокса

Brian Cox
Награды и номинации Брайана Кокса
Золотой глобус 2020 Золотой глобус 2020
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2024 Золотой глобус 2024
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama
Номинант
Золотой глобус 2022 Золотой глобус 2022
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2001 Золотой глобус 2001
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001 Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002 Primetime Emmy Awards 2002
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
BAFTA 2024 BAFTA 2024
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
Best Actor
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024 Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022 Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007 Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003 Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
 Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001 Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
