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Постер сериала Команда Z
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Киноафиша Сериалы Команда Z

Команда Z (2023 - 2023)

Command Z 18+
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 8 минут
Стрим-сервис Extension765
Продолжительность сериала 1 час 4 минуты

О чем сериал

Сериал «Команда Z» – это научно-фантастическая комедия о путешественниках во времени, которые пытаются предотвратить грядущий апокалипсис. В 2023 году посреди мегаполиса вдруг возникает странная троица ребят, которые уверяют всех, что в скором будущем человечество перестанет существовать. Чтобы изменить это страшное будущее, герои должны выполнить серию нелепых, на первый взгляд, но очень важных миссий: предотвратить слияние Amazon и Walmart, распустить полицейские профсоюзы и спеть песню из старого фильма.

Команда Z - трейлер
Команда Z  трейлер
В ролях
В ролях
Майкл Сера
Майкл Сера
Лив Шрайбер
Лив Шрайбер
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6 IMDb
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Сезоны
Команда Z - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 8 эпизодов
 
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