Сериал «Команда Z» – это научно-фантастическая комедия о путешественниках во времени, которые пытаются предотвратить грядущий апокалипсис. В 2023 году посреди мегаполиса вдруг возникает странная троица ребят, которые уверяют всех, что в скором будущем человечество перестанет существовать. Чтобы изменить это страшное будущее, герои должны выполнить серию нелепых, на первый взгляд, но очень важных миссий: предотвратить слияние Amazon и Walmart, распустить полицейские профсоюзы и спеть песню из старого фильма.