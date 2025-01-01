Меню
Награды и номинации Майкла Сера

BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Восходящая звезда
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2008 MTV Movie & TV Awards 2008
Лучший поцелуй
Номинант
 Прорыв года
Номинант
 Best Male Performance
Номинант
 Best Male Performance
Номинант
 Прорыв года
Номинант
 Лучший поцелуй
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024 Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014 Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006 Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005 Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
