Киноафиша
Персоны
Майкл Сера
Награды
Награды и номинации Майкла Сера
Michael Cera
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Майкла Сера
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Восходящая звезда
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2008
Лучший поцелуй
Номинант
Прорыв года
Номинант
Best Male Performance
Номинант
Best Male Performance
Номинант
Прорыв года
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
