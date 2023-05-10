«Мама мафия »: Рецензия Киноафиши

Казалось бы, идея лежала на поверхности: поставить главную итальянскую диву, лицо и тело модных домов Монику Беллуччи во главу какой-нибудь мафиозной группировки. Но актриса чаще появлялась в образе прекрасной спутницы босса, чем что-то решала сама (кроме того поцелуя с Нео). И вот 2023 год. На экраны выходит экшен-комедия «Мама мафия», где роскошная брюнетка Беллуччи блистает… в образе консильери, давая мудрые советы карикатурной американке (на самом деле австралийке) Тони Колетт. И только за этот дуэт можно было уже похвалить кино. Но мы нашли еще несколько причин, почему на него стоит обратить внимание.

Главная героиня Кристин живет в наборе типичных паттернов: работа в рекламном агентстве не клеится, потому что боссы – сексисты старой закалки. Муж и сын сидят на шее и болтают ножками. А она сама чувствует себя счастливой, только когда делает что-то для других. Звонок из Италии с сообщением, что нужно приехать на похороны дедушки, которого она никогда не видела, и вступить в какое-то там наследство, приходится как раз на очередной кризис личности. Поэтому почему бы не послать к чертям всю эту Америку и не сгонять в Италию. Тем более билеты покупает принимающая сторона. Чего героиня не знает, так это того, что она теперь – новая глава мафиозного клана Бальбано. Дальше начинается комедия.

«Мама мафия» сразу заявляет себя комедией пародий. И несмотря на заложенные куда-то в подкорку этого кино серьезные темы, обшучивает и высмеивает все известные штампы и об итальянцах, и об американцах, и о мафии, и об отношениях. Апельсины, разумеется, будут подпрыгивать на лестнице, примерная жена пустится во все итальянские тяжкие, обильно заедая это пастой и джелато, а встреча глав кланов обязательно закончится перестрелкой (и это не спойлер). И эта узнаваемость образов и то, как вольготно с ними обходятся актеры под предводительством постановщицы Кэтрин Хардвик, по началу шокирует – ну надо же, как далеко они зашли, а с развитием сюжета восхищает – ну надо же, как далеко они зашли! Это кино беспощадно и к робким домохозяйкам, из образа которой вырывается сама Мама мафия, и к мафиози, которые стали карикатурой на самих себя, и к скептически настроенной публике, которая едва ли сможет предсказать запланированные сюжетные ходы в этом вызывающе феминистическом кино.

Мама мафия

Да, это кино по содержанию оказывается гораздо большим, чем по форме. И важно знать его подноготную, что оно создано и реализовано яркой женской командой. Автор оригинальной идеи Аманда Штерс честно расписывается в том, что, несмотря на всю эту бесконечную борьбу за равноправие, современные женщины все равно любят романтические истории, мечтают о спонтанной поездке в Италию и не отказались бы от беззаботной красивой жизни в любом возрасте и в любом социальном статусе. В этом и есть истинная свобода, которую демонстрирует героиня Тони Колетт: свобода в том, чтобы отпустить себя и не подгонять под устаревшие нормативы. Секс, еда и алкоголь – лишь первый и самый понятный слой. К тому же очень кинематографичный. А за ним постепенно, за полтора часа, снимаются и другие внутренние оковы. И комедийная форма тут нужна для того, чтобы обходиться с этими оковами максимально безжалостно. Простой пример: если бы мы смотрели серьезную драму, то обязательно нашелся бы аргумент, по которому мы, зрители, сочувствовали бы мужу-паразиту. В «Маме мафии» шансов на жалость к этому жалкому человеку создатели не оставляют. Эти и другие неудобные отношения нужно резать к чертовой матери (продолжение сами знаете).

Мама мафия

Режиссер картины Кэтрин Хардвик облекает эту идею в максимально привлекательную форму. Понятно, что и Колетт, и Беллуччи прекрасно выглядят. Но линза постановщицы настроена так, чтобы героини затмевали всех мужчин, когда появляются в кадре. Роскошные образы дополняет максимально выгодно выставленный свет, удачные ракурсы, хотя обе актрисы совершено не боятся выглядеть смешно, нелепо или глупо. Но когда вы точно знаете, что ломать комедию нужно в условиях стопроцентного комфорта, она ломается намного лучше.

Мама мафия

Что до самих актрис, они выступают на прекрасном и запоминающемся контрасте. Образ Колетт максимально американизирован, такому блонду позавидовала бы даже Мэрилин Монро. А за комедийной американской «узколобостью» (просто посчитайте, сколько раз за фильм Кристин скажет, что не смотрела «Крестного отца») скрывается заточенный на бизнес и улучшение мира ум. Что-то похожее можно наблюдать в сериале «Эмили в Париже», когда вызывающее для европейцев поведение оказывается двигателем бизнес-прогресса в стремительно развивающемся мире. Но, в отличие от Эмили, у Кристин есть настоящая итальянская подруга, а не враг, который вставляет ей палки в колеса. И это жгучая брюнетка Моника Беллуччи. Тем, кто не видел или не помнит фильм «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра», будет интересно оценить уровень самоиронии, на который способна всеми признанная красавица.

Мама мафия

«Мама мафия» – это смешное, местами крайне нетолерантное кино о girls power, которое не притворяется супергеройским или суперагентским боевиком, а словно говорит зрительницам: быть крутой можно, будучи самой собой. Совсем не обязательно переобуваться в мужские туфли, чтобы занять якобы мужскую должность. И кстати, пользе туфель на шпильке и вовсе посвящен целый ярчайший эпизод. Это фильм-мечта, которая сбылась у Кристин, но не мечта о красивой жизни, а мечта однажды уже высказать все, что накипело, сбросить все, что сдерживало. Мечта о том, что хорошими делами можно прославиться, хотя старуха Шапокляк на ухо поет другое. И мечта наконец наладить отношения с самой собой. Начать можно с того, чтобы позволить себе сходить на фильм «Мама мафия» одной и от души громко посмеяться.