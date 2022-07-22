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Ретроспектива
Новости: ретроспектива
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
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20 июля 2022 17:00
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От Малыша до Джокера: ретроспектива Чарли Чаплина
Весь ноябрь в российских кинотеатрах будут идти главные шедевры одного из величайших артистов в истории кино. Иногда нам обманчиво кажется, что мы и так их хорошо помним. Чаще всего это иллюзия.
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12 ноября 2019 13:00
В Москве пройдет ретроспектива фильмов Акиры Куросавы
Синематека «Искусство кино» совместно с Посольством Японии в России и Японским фондом в рамках года Японии в России организуют ретроспективу фильмов Акиры Куросавы. Мероприятие пройдет в
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8 декабря 2018 00:42
Ретроспектива фильмов Сидни Люмета пройдет в Москве и Санкт-Петербурге
с 23 по 26 августа «Иноекино» совместно с издательством «МИФ», проектом «КАРО.Арт», а также при поддержке журнала «Искусство Кино» организует
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15 августа 2018 10:09
Трилогию «Крёстный отец» покажут на большом экране в «Родине»
23, 24 и 26 августа в киноцентре «Родина» (Караванная 12) покажут трилогию Фрэнсиса Форда Копполы «Крёстный отец». В центре сюжета — история сицилийского мафиозного
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10 августа 2018 13:44
В киноцентре «Родина» пройдёт программа показов фильмов Такеши Китано
В конце августа на большом экране киноцентра «Родина» (Караванная, 12) пройдут показы трилогии культового японского режиссёра Такеши Китано. В преддверии выхода в прокат самой кассовой
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6 августа 2018 17:36
В Санкт-Петербурге впервые пройдет полная ретроспектива фильмов Алексея Германа
С 19 по 23 июля 2018 года в Петербурге впервые пройдет полная ретроспектива фильмов Алексея Германа. Она посвящена 80-летию режиссера. В кинотеатре «Аврора» зрители увидят все шесть
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17 июля 2018 18:34
В трех городах России пройдет ретроспектива фильмов Стэнли Кубрика
В Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске пройдет ретроспектива фильмов культового режиссера Стэнли Кубрика, посвященная 90-летию режиссера. С 26 июля по 4 августа будут показаны такие фильмы, как
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17 июля 2018 12:08
В трех городах России пройдет ретроспектива фильмов Роберта Родригеса
С 20 по 23 июня в Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске пройдет ретроспектива фильмов Роберта Родригеса, в честь 50-летия культового автора, чьи эффектные боевики и виртуозные стилизации под
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14 июня 2018 11:21
В кинотеатрах сети «КАРО» пройдет ретроспектива фильмов Джима Джармуша
10-15 апреля «КАРО.Арт» и «Синематека: Искусство кино» проводят ретроспективу фильмов Джима Джармуша. В программу ретроспективы вошли такие фильмы, как «Ночь на
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6 апреля 2018 04:23
В Объединенной сети кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» пройдет ретроспектива фильмов Ингмара Бергмана
11-15 апреля 2018 года в восьми кинотеатрах Объединенной сети «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» пройдет ретроспектива фильмов Ингмара Бергмана. Ретроспектива приурочена к
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2 апреля 2018 18:31
Ретроспектива Бернардо Бертолуччи: «Мечтателей» и «Последнее танго в Париже» покажут в кинотеатрах
16 и 17 марта в трех городах России «Иноекино» при поддержке журнала «Искусство кино» проводит ретроспективу фильмов Бернардо Бертолуччи. В Москве, Санкт-Петербурге и
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14 марта 2018 00:54
Ретроспектива режиссера Жако ван Дормеля
Прокатная компания Capella Film и Арт-объединение CoolConnections представляют ретроспективу фильмов бельгийского режиссера Жако ван Дормеля, которая продлится с 21 по 23 февраля 2018 года.
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16 февраля 2018 02:25
Ретроспектива Хироси Тэсигахара пройдёт в «Родине»
Новатор японского кино, дважды номинант на премию «Оскар», автор 16 фильмов — режиссёр Хироси Тэсигахара поглотит киноцентр «Родина» с 16 по 21 февраля. Генеральное
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7 февраля 2018 19:45
«Микеланджело Антониони. Кино отчуждения»: фильмы легендарного режиссера возвращаются на большие экраны
15-18 февраля 2018 года «Иноекино» при поддержке «Искусства кино» покажет на больших экранах тетралогию об одиночестве Микеланджело Антониони. Показы фильмов
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30 января 2018 00:09
Ретроспектива Михаэля Ханеке в «Октябре»
Премьера картины «Хэппи-энд» Михаэля Ханеке состоялась в Каннах в 2017 году. С 25 января 2018 фильм выходит в российский прокат. К российской премьере ленты подготовлена ретроспектива
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15 января 2018 23:28
Ретроспектива Кристофера Нолана
Компания «Иноекино» при поддержке журнала «Искусство кино» с 2 по 7 января наступающего 2018 года проводит ретроспективу фильмов Кристофера Нолана. В программу вошли шесть
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22 декабря 2017 14:40
«Любовь после полудня» с Одри Хэпберн и другие фильмы Уайлдера покажут в «Пионере»
С 24 октября по 28 ноября в кинотеатре «Пионер», который в этом году отмечает 8 лет, пройдет ретроспектива известного голливудского режиссера Билли Уайлдера –
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19 октября 2017 21:05
В «Родине» покажут фильм об Ольге Берггольц
21 октября в киноцентре «Родина» состоится показ фильма о поэтессе Ольге Берггольц «Ленинградка» (1-2 части), который лично представит режиссер Людмила Шахт. Начало в
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18 октября 2017 15:18
В «Родине» пройдет ретроспектива Франсуа Озона
8 ноября в киноцентре «Родина» стартует ретроспектива фильмов одного из самых провокационных и неординарных режиссеров современности - Франсуа Озона. Зрители смогут вновь увидеть
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17 октября 2017 13:54
В киноцентре «Родина» состоится ретроспектива Джима Джармуша
С 23 сентября по 21 октября проект #ARTPOKAZ и киноцентр «Родина» представят лучшие фильмы известного американского кинематографиста Джима Джармуша. Зрители смогут вновь увидеть
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18 сентября 2017 13:28
Ретроспектива Алексея Балабанова пройдет в кинотеатрах «Синема Парк» и «Формула Кино»
С 6 по 10 сентября в 23-х городах России пройдет ретроспектива лучших картин известного российского режиссера Алексея Балабанова. Показы пройдут в 32-х кинотеатрах Объединенной сети
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25 августа 2017 02:02
В «Родине» пройдет ретроспектива Ксавье Долана
5 июня в киноцентре «Родина» стартует ретроспектива известного канадского кинематографиста Ксавье Долана. В программе 4 фильма, показы которых будут проходить каждую среду июля и
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28 июня 2017 15:14
В «Каро» пройдет мини-ретроспектива «Искусство кадра»
5 июля в кинотеатрах сети «КАРО» стартуют показы фильмов братьев Коэн, Дени Вильнёва, Мортена Тильдума и Роберта Земекиса в формате мини-ретроспективы «Искусство кадра»,
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27 июня 2017 17:21
В Москве состоится ретроспектива Хита Леджера
С 14 по 18 июня в московском кинотеатре «Формула Кино Горизонт» пройдет мини-ретроспектива австралийской звезды «Хит Леджер: вечно молодой». Откроет программу
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9 июня 2017 18:06
В «Ленфильме» пройдет ретроспектива фильмов Кшиштофа Кесьлёвского
С 3 по 7 июня в кинотеатре «Ленфильм» состоится мини-ретроспектива классика польского кинематографа – Кшиштофа Кесьлёвского. Мероприятие организуют журнал «Сеанс» и
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5 июня 2017 12:37
«Долларовую трилогию» Серджо Леоне покажут в трёх городах России
С 28 по 30 апреля в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга будет представлена «Долларовая трилогия» Серджо Леоне. В программе показов от «Иноекино» –
Написать
25 апреля 2017 18:04
В «Родине» покажут музыкальные фильмы программы «Кэмп! Мюзикл»
С 28 апреля по 5 мая на большом экране киноцентра «Родина» перед зрителями предстанут музыкальные фильмы программы «Кэмп! Мюзикл». Показ организовывают «Кино в городе.
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25 апреля 2017 16:11
В киноцентре «Родина» состоится ретроспектива студии «Альбатрос»
С 14 по 16 апреля киноцентр «Родина» представит на большом экране легендарные ленты русских эмигрантов из Парижа, снятые на студии «Альбатрос». Показ отреставрированных копий
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7 апреля 2017 13:14
Фильмы Тима Бёртона покажут в четырёх городах России
С 12 по 16 апреля в кинотеатрах Москвы, Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга компания «Иноекино» представит подборку самых необычных фильмов известного режиссёра Тима Бёртона. В
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29 марта 2017 19:34
В кинотеатре «Аврора» состоится ретроспектива Андрея Звягинцева
24 марта и 21 апреля на большом экране кинотеатра «Аврора» вновь покажут две знаковые картины российского кинематографа – «Возвращение» и «Изгнание» Андрея
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1 марта 2017 13:41
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