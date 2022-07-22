От Малыша до Джокера: ретроспектива Чарли Чаплина

Весь ноябрь в российских кинотеатрах будут идти главные шедевры одного из величайших артистов в истории кино. Иногда нам обманчиво кажется, что мы и так их хорошо помним. Чаще всего это иллюзия.