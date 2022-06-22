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Отпуск без конца
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Permanent Vacation

Отпуск без конца, 1980

1980 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 1980
Премьера в России 6 марта 1981
Премьера в мире 1 января 1980
Возраст 16+
Режиссер
Джим Джармуш
Джим Джармуш
В ролях
Ричард Боэ
Рут Болтон
Сара Драйвер
Сара Драйвер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Отпуск без конца 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В онлайн-кинотеатре KION станут доступны фильмы Джима Джармуша «Более странно, чем в раю», «Мертвец», «Ночь на Земле» и еще три картины.
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В кинотеатрах сети «КАРО» пройдет ретроспектива фильмов Джима Джармуша 10-15 апреля «КАРО.Арт» и «Синематека: Искусство кино» проводят ретроспективу фильмов Джима Джармуша. В программу ретроспективы вошли такие фильмы, как «Ночь на
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6 апреля 2018 04:23
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