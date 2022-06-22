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Отпуск без конца
Permanent Vacation
Отпуск без конца, 1980
1980 / США
6.5
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10
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Рейтинг IMDb: 6.2
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Жанр:
документальный
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6.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность
1 час 15 минут
Год выпуска
1980
Премьера в России
6 марта 1981
Премьера в мире
1 января 1980
Возраст
16+
Режиссер
Джим Джармуш
В ролях
Ричард Боэ
Рут Болтон
Сара Драйвер
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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Новости о фильме
Новости фильма на нашем канале Телеграм
В онлайн-кинотеатре KION станут доступны фильмы Джима Джармуша
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22 июня 2022 13:05
В кинотеатрах сети «КАРО» пройдет ретроспектива фильмов Джима Джармуша
10-15 апреля «КАРО.Арт» и «Синематека: Искусство кино» проводят ретроспективу фильмов Джима Джармуша. В программу ретроспективы вошли такие фильмы, как «Ночь на
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6 апреля 2018 04:23
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