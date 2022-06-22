Отпуск без конца, 1980

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о выходе в прокат 6.5 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2 Продолжительность 1 час 15 минут Год выпуска 1980 Премьера в России 6 марта 1981 Премьера в мире 1 января 1980 Возраст 16+ Режиссер Джим Джармуш В ролях Ричард Боэ Рут Болтон Сара Драйвер Все актеры и съемочная группа 2 постера

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