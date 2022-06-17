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Постер к сериалу Этим летом я стала красивой
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Киноафиша Сериалы Этим летом я стала красивой
Этим летом я стала красивой (2022 - …) The Summer I Turned Pretty
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность 5 часов 15 минут
О чем сериал

Это история о любовном треугольнике между одной девушкой и двумя братьями. История о первой любви, первой трагедии и волшебстве прекрасного лета. Для главной героини, юной девушки по имени Белла, зимнее время года – это просто период, когда она считает недели до следующего лета. В июне она снова окажется в домике на берегу, рядом с Сюзанной, Джереми и Конрадом. Однако Белла пока не знает, что впереди ее ждет лето, которое изменит всю ее жизнь. Она впервые узнает, что такое любовь, и столкнется с разочарованием.

Этим летом я стала красивой - трейлер
Этим летом я стала красивой
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Том Эверетт Скотт
Том Эверетт Скотт
Рейчел Блэнчард
Рейчел Блэнчард
Лола Танг
Джеки Чанг
Альфредо Нарцисо
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Этим летом я стала красивой - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 7 эпизодов
 
Сезон 2 / Season 2
TBA,
 
Кадры из сериала
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