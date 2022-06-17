Это история о любовном треугольнике между одной девушкой и двумя братьями. История о первой любви, первой трагедии и волшебстве прекрасного лета. Для главной героини, юной девушки по имени Белла, зимнее время года – это просто период, когда она считает недели до следующего лета. В июне она снова окажется в домике на берегу, рядом с Сюзанной, Джереми и Конрадом. Однако Белла пока не знает, что впереди ее ждет лето, которое изменит всю ее жизнь. Она впервые узнает, что такое любовь, и столкнется с разочарованием.