Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Александр Михайлов
Aleksandr Mikhaylov
Киноафиша
Персоны
Александр Михайлов
Александр Михайлов
Aleksandr Mikhaylov
Дата рождения
21 сентября 1954
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
25 июля 2012
Место рождения
Москва, СССР
Популярные фильмы
7.0
За что?
(1995)
6.9
Менялы
(1992)
5.2
Виски с молоком
(2010)
Фильмография Александр Михайлов
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Триллер
Год
Все
2010
2006
1995
1992
Все
4
Фильмы
4
Режиссер
2
Продюсер
2
5.3
Виски с молоком
Whisky c молоком
драма
2010, Россия / Польша
Смотреть трейлер
4.4
Блюз опадающих листьев
Blyuz opadayushchikh listyev
триллер
2006, Россия
7
За что?
Za co?
мелодрама
1995, Россия / Польша
6.9
Менялы
Menyaly
комедия
1992, Россия
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
«Эта история вообще не о Сулеймане»: в Сети возмутились другим названием «Великолепного века» в Казахстане
Эту серию «Симпсонов» едва не вырезали из-за слишком мрачного сюжета: теперь у нее рейтинг 8,6
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667