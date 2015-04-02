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Граффити Граффити
Киноафиша Фильмы Граффити Отзывы о фильме «Граффити»
Граффити 2006 / Россия
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Граффити»

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Jerikko 2 апреля 2015, 12:51
фильм прекрасный. я ожидал совсем другого, но это просто невъeбeнно охреренская лента.





Клизю жалко. один из двух моих любимых персонажей. зато очень рад за Митяя (да и вообще он молодец) - кто смотрел, тот поймет.





в общем, надо сказать, в тут все оказывается далеко не таким веселым, каким кажется на первый взгляд.





красивый фильм, цепляет.





единственное, что не понравилось - это чересчур громкая музыка в одной из финальных сцен, но молодцы, надо сказать, с пафосом не переборщили, все очень гармонично. уух.





jerikko





теперь люблю этот фильм
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Maks 2 апреля 2015, 12:51
Фильм хороший. Идея, сценарий... Но вот с актерами как-то не очень. Дети на утреннике и то лучше свой текст читают. ✊

И что-то я не понял, что там в этом Промежуточном у всех с зубами? ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
lUDA 2 апреля 2015, 12:51
😂 Klassnoe kino. Gorzhus' Rossiei.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Алекс_М 2 апреля 2015, 12:51
Мой самый любимый русский фильм...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Анна Казаченко 9 августа 2016, 11:45
Фильм мне не понравился.Мат,пьянство,дебилизм.За что воевали наши деды и отцы???Ведь многие живут не плохо,почему нужно вытаскивать на показ дерьмо???
9 августа 2016, 11:45 Ответить
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