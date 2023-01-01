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Кочевник
Кочевник, 2005: актеры и роли
Nomad
Кочевник
2005 / Россия / США / Казахстан
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Кочевник, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сергей Бодров
Иван Пассер
Ivan Passer
В ролях
Ашир Чокубаев
Ashir Chokubayev
Жанас Искаков
Zhanas Iskakov
Алмахан Кенжебекова
Almaikhan Kenzhebekova
Тунгышбай Шаманкулов
Дилназ Ахмадиева
Куно Беккер
Азиз Бейшеналиев
Aziz Beyshenaliev
Марк Дакаскос
Mark Dacascos
Арчи Као
Archie Kao
Джейсон Скотт Ли
Jason Scott Lee
Айана Есмагамбетова
Рон Ян
Досхан Жолжаксынов
Эрик Жолжаксынов
Джей Эрнандес
Jay Hernandez
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