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Обба Бабатунде
Obba Babatundé
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Обба Бабатунде
Обба Бабатунде
Obba Babatundé
Дата рождения
1 декабря 1951
Возраст
74 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Куинс, Нью-Йорк, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Биография Оббы Бабатунде
Родился 1 декабря 1951 года. Куинс, Нью-Йорк, США.
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