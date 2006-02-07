Золотой лед 2: В погоне за золотом, 2006

Умная и амбициозная фигуристка Джеки Дорсей годами тренировалась для того, чтобы в один прекрасный день взойти на чемпионский пьедестал. Но все ее мечты готовы развеяться в прах буквально накануне Зимней Олимпиады! А все из-за того, что ее родители-тренеры настояли, чтобы она выступила в паре с перспективным фигуристом Алексом. Беда в том, что отношения партнеров сразу не сложились. Ее бесит его неуправляемость и дефицит воли к победе, он не в восторге от ее спортивной одержимости. Впрочем, не все потеряно! Упорно тренируясь вместе, герои все лучше и лучше понимают друг друга. Чем лучше их взаимопонимание, тем они ближе друг к другу. Но чем они ближе, тем сложнее Джеки и Алексу оставаться в рамках чисто профессиональных отношений и сосредоточиться на гонке за олимпийским золотом...