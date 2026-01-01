Оповещения от Киноафиши
Марта Кулидж
Martha Coolidge
Марта Кулидж
Martha Coolidge
Дата рождения
17 августа 1946
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.3
Ясновидец
(2006)
8.1
Дурман
(2005)
8.0
C.S.I. Место преступления
(2000)
Фильмография Марта Кулидж
7
Я найду тебя
Music, War and Love
драма, музыка, мелодрама
2019, Польша / США
7
Сирена
драма, фэнтези
2018, США
7.8
Государственный секретарь
драма
2014, США
6
Опасные женщины
драма, криминал, вестерн
2014, США
7.3
До смерти красива
драма, комедия
2009, США
8.3
Ясновидец
драма, комедия, криминал
2006, США
5.7
Реальные девчонки
Marerial girls
комедия, мелодрама
2006, США
8.1
Дурман
драма, комедия, криминал
2005, США
5.9
Принц и я
The Prince & Me
комедия
2004, США / Чехия
8
C.S.I. Место преступления
драма, детектив, криминал, триллер
2000, США
7
Если бы эти стены могли говорить 2
If These Walls Could Talk 2
драма, мелодрама
2000, США
7.2
Секс в большом городе
драма, комедия, мелодрама
1998, США
6.1
Три желания
Three Wishes
фэнтези, драма
1995, США
6.6
Беспутная Роза
Rambling Rose
драма
1991, США
6.9
Настоящие гении
Real Genius
комедия, мелодрама, фантастика
1985, США
7.6
Не красивая картина
Not a Pretty Picture
драма
1976, США
