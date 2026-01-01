Оповещения от Киноафиши
Марта Кулидж Martha Coolidge
Марта Кулидж

Martha Coolidge

Дата рождения
17 августа 1946
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Ясновидец 8.3
Ясновидец (2006)
Дурман 8.1
Дурман (2005)
C.S.I. Место преступления 8.0
C.S.I. Место преступления (2000)

Фильмография Марта Кулидж

Жанр
Год
Я найду тебя 7
Я найду тебя Music, War and Love
драма, музыка, мелодрама 2019, Польша / США
Сирена 7
Сирена
драма, фэнтези 2018, США
Государственный секретарь 7.8
Государственный секретарь
драма 2014, США
Опасные женщины 6
Опасные женщины
драма, криминал, вестерн 2014, США
До смерти красива 7.3
До смерти красива
драма, комедия 2009, США
Ясновидец 8.3
Ясновидец
драма, комедия, криминал 2006, США
Реальные девчонки 5.7
Реальные девчонки Marerial girls
комедия, мелодрама 2006, США
Дурман 8.1
Дурман
драма, комедия, криминал 2005, США
Принц и я 5.9
Принц и я The Prince & Me
комедия 2004, США / Чехия
C.S.I. Место преступления 8
C.S.I. Место преступления
драма, детектив, криминал, триллер 2000, США
Если бы эти стены могли говорить 2 7
Если бы эти стены могли говорить 2 If These Walls Could Talk 2
драма, мелодрама 2000, США
Секс в большом городе 7.2
Секс в большом городе
драма, комедия, мелодрама 1998, США
Три желания 6.1
Три желания Three Wishes
фэнтези, драма 1995, США
Беспутная Роза 6.6
Беспутная Роза Rambling Rose
драма 1991, США
Настоящие гении 6.9
Настоящие гении Real Genius
комедия, мелодрама, фантастика 1985, США
Не красивая картина 7.6
Не красивая картина Not a Pretty Picture
драма 1976, США
