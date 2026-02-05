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Poster of Solo Mio
7.0
Solo Mio - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Solo Mio
7.0

Solo Mio

, 2026
Solo Mio
USA / Comedy, Romantic
Trailers
Going 3
Not going 4
Poster of Solo Mio
7.0
Going 3
Not going 4
Solo Mio - Dubbed trailer
Solo Mio  Dubbed trailer

Synopsis

After Matt's dreams of a picturesque Italian wedding are shattered when his fiancée leaves him at the altar, he embarks on his planned honeymoon across Italy alone, immersing himself in the country's vibrant culture, food, and beauty, meeting Gia along the way.

Cast

Kevin James
Kevin James
Matt Taylor
Jonathan Roumie
Jonathan Roumie
Neil
Kim Coates
Kim Coates
Julian
Alyson Hannigan
Alyson Hannigan
Meghan
Julie Ann Emery
Julie Ann Emery
Heather
Nicole Grimaudo
Nicole Grimaudo
Gia
Julee Cerda
Julee Cerda
Donna
Daniela Glasgow
Daniela Glasgow
Alessandro Carbonara
Alessandro Carbonara
Marcello
Salomé Chandler
Salomé Chandler
Alessandro Cucca
Alessandro Cucca
Julia Messina
Julia Messina
Director Charles Francis Kinnane, Daniel Kinnane
Writer Kevin James, John Kinnane, Patrick Kinnane
Composer Joy Ngiaw
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2026
Online premiere 10 March 2026
World premiere 5 February 2026
Release date
7 May 2026 Russia Синемапарк
26 February 2026 Australia PG
28 May 2026 Austria
28 May 2026 Bahrain
5 February 2026 Croatia ab 12
27 February 2026 Estonia
28 May 2026 Germany 6
13 April 2026 Greece
12 February 2026 Israel All
2 April 2026 Kazakhstan 18+
2 April 2026 Kyrgyzstan 18+
27 February 2026 Latvia N16
13 March 2026 Lithuania N13
26 February 2026 Montenegro o.A.
5 February 2026 Puerto Rico PG
28 May 2026 Qatar
19 February 2026 Serbia o.A.
14 May 2026 Singapore PG
6 February 2026 South Africa
6 February 2026 Spain 12
28 May 2026 Switzerland 10
13 March 2026 Turkey 10A
5 February 2026 UAE 18TC
6 February 2026 USA PG
12 February 2026 Ukraine
2 April 2026 Uzbekistan 18+
Budget $4,000,000
Worldwide Gross $26,413,385
Production A Higher Standard, Fireheart Entertainment, Kinnane Brothers
Also known as
Solo Mio, Solo u Italiji, Le'Hit'ahev Be'Roma, Miłość po włosku, Una novia para mi boda, Viengungis Italijoje, Парубок в Італії, Холостяк в Италии, 我獨自蜜月

Film rating

7.0
Rate 13 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 22 July 2026

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