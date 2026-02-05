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|26 February 2026
|Australia
|PG
|28 May 2026
|Austria
|28 May 2026
|Bahrain
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|Greece
|12 February 2026
|Israel
|All
|2 April 2026
|Kazakhstan
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|2 April 2026
|Kyrgyzstan
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|27 February 2026
|Latvia
|N16
|13 March 2026
|Lithuania
|N13
|26 February 2026
|Montenegro
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|5 February 2026
|Puerto Rico
|PG
|28 May 2026
|Qatar
|19 February 2026
|Serbia
|o.A.
|14 May 2026
|Singapore
|PG
|6 February 2026
|South Africa
|6 February 2026
|Spain
|12
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|Switzerland
|10
|13 March 2026
|Turkey
|10A
|5 February 2026
|UAE
|18TC
|6 February 2026
|USA
|PG
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