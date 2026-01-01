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Ли Бордман
Ли Бордман Lee Boardman
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Ли Бордман

Lee Boardman

Дата рождения
2 июля 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Манчестер, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Герой боевиков

Популярные фильмы

Рим 8.6
Рим (2005)
Чужестранка 8.5
Чужестранка (2014)
Андор 8.3
Андор (2022)

Фильмография Ли Бордман

Сыграть в ящик
Сыграть в ящик Just Play Dead
триллер, криминал, боевик 2026, Испания / США
Смотреть трейлер
Ворона 6.8
Ворона
драма, криминал, триллер 2025, Великобритания
Мошенницы
Мошенницы
криминал, триллер 2025, Великобритания
Клинер 5.5
Клинер Cleaner
боевик 2025, Великобритания
Фэкхем-Холл 6.1
Фэкхем-Холл Fackham Hall
комедия 2025, Великобритания
Смотреть трейлер
Андор 8.3
Андор
фантастика, триллер, боевик 2022, США
Брексит 7
Брексит Brexit
исторический, драма 2019, Великобритания
Амнезия 7.2
Амнезия
криминал, триллер 2017, США
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