Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Ли Бордман
Lee Boardman
Киноафиша
Персоны
Ли Бордман
Ли Бордман
Lee Boardman
Дата рождения
2 июля 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Манчестер, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.6
Рим
(2005)
8.5
Чужестранка
(2014)
8.3
Андор
(2022)
Фильмография Ли Бордман
Сыграть в ящик
Just Play Dead
триллер, криминал, боевик
2026, Испания / США
Смотреть трейлер
6.8
Ворона
драма, криминал, триллер
2025, Великобритания
Мошенницы
криминал, триллер
2025, Великобритания
5.5
Клинер
Cleaner
боевик
2025, Великобритания
6.1
Фэкхем-Холл
Fackham Hall
комедия
2025, Великобритания
Смотреть трейлер
8.3
Андор
фантастика, триллер, боевик
2022, США
7
Брексит
Brexit
исторический, драма
2019, Великобритания
7.2
Амнезия
криминал, триллер
2017, США
Показать еще
Выпросил у друзей остатки обоев и отправил шторы на помойку: делаю роскошное жалюзи за 0 рублей — а выглядит на пару тысяч
Кофейную гущу не выкидываю — она мне заменила соль и хлеб: 5 неожиданных лайфхаков для кухни и дачи
Россиян официально лишили выходного на Новый год из-за ситуации в стране: решение уже принято
Вольтури заменили на Черногора, а Джейкоба на Чудо-Юдо: в октябре выйдет наш ответ «Сумеркам» с рейтингом 6+
Повзрослевший Леви вернулся, но без Микасы и Эрена: в этом «спин-оффе» «Атаки титанов» Аккерман скрывается под маской
Колоссальный ляп в новых «Ментовских войнах» с Устюговым всплыл еще до премьеры: Шилов все-таки вернется, но… не в Россию?
Отдадим полцарства за правильный ответ: угадайте 6 фильмов СССР по кадру с принцессой (тест)
Круче «Мизери» и «Кэрри»: Кинг терпеть не может эту экранизацию, но кинокритик считает ее №1
«Своего рода “Аватар”»: почему на самом деле «Терминатора 2» в России полюбили сильнее, чем первую часть – спецэффекты ни при чем
Русский 007 с саблей и в тюбетейке против турок: а вы знали про наш ответ Джеймсу Бонду?
3 главных сериала августа, которые ни за что нельзя пропустить: №1 уже вышел целиком и получил 7,4 на «Кинопоиске»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить