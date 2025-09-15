Меню
Плохой человек

Bad Man
О фильме

Сэм Эванс, заместитель шерифа из небольшого города Колт-Лейк в Теннесси, борется с наркоторговлей. Вклад Сэма в борьбу отходит на второй план, когда в город прибывает обаятельный агент под прикрытием Бобби Гейнс, которого провозглашают героем. Вскоре у заместителя шерифа начинают возникать подозрения в отношении Гейнса.
Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 15 сентября 2025
Премьера в мире 15 сентября 2025
Производство Hemlock Circle Productions, Entertainment 360, C'est Lovi Productions
Другие названия
Bad Man, Плохой человек
Режиссер
Michael Diliberti
В ролях
Шонн Уильям Скотт
Шонн Уильям Скотт
Чэнс Пердомо
Чэнс Пердомо
Роб Риггл
Роб Риггл
Джонни Симмонс
Кэйтлин Даблдэй
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.0
7.6 IMDb
