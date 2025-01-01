Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Награды
Кэти Кертин
Catherine Curtin
Киноафиша
Персоны
Кэти Кертин
Кэти Кертин
Catherine Curtin
Дата рождения
14 июля 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Нью-Йорк, США
Популярные фильмы
7.3
Висельник
(2023)
6.1
Хэппи-энд
(2003)
4.8
Горячая штучка
(2025)
Билеты
Фильмография Кэти Кертин
Жанр
Все
Детектив
Драма
Комедия
Мелодрама
Триллер
Ужасы
Год
Все
2025
2024
2023
2003
Все
5
Фильмы
5
Актриса
5
Продюсер
1
4.8
Горячая штучка
Pretty Thing
триллер
2025, США
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
Янив
Yaniv
комедия, драма
2024, США
4.5
Судный день
Founders Day
комедия, ужасы, детектив
2023, США
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.3
Висельник
Hangdog
комедия, драма
2023, США
Смотреть трейлер
6.1
Хэппи-энд
Nowhere to Go But Up
комедия, мелодрама
2003, США / Франция / Германия
«Фильм меня буквально снес. Я был в шоке»: кинокритик Шпагин назвал любимый детектив
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Кто входит в «Фантастическую четверку»? Краткий гайд для тех, кто не фанатеет по Marvel, но планирует смотреть новинку
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667