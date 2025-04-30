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Роза Версаля. Фильм

Versailles no bara
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О фильме

Действие происходит во времена правления Людовика XVI и Великой Французской революции. В центре сюжета находится девушка по имени Оскар — дочь аристократа, чей отец сильно хотел наследника и потому воспитал дочь как мальчика, даже дал ей мужское имя. Оскар стала капитаном королевской гвардии, однако врожденное чувство справедливости не даёт ей слепо подчиняться приказам: с детства в Оскар воспитывали верность двору, но она не может не видеть нищету и притеснения, которым подвергаются простые люди.

Роза Версаля. Фильм - trailer
Роза Версаля. Фильм  trailer
Страна Япония
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 30 апреля 2025
Премьера в мире 30 апреля 2025
Сборы в мире $1 489 577
Производство Mappa
Другие названия
Versailles no bara, The Rose of Versailles, La rosa de Versalles, La Rose de Versailles, A Rosa de Versalhes, Hoa hồng Versailles, Le rose di Versailles - Lady Oscar, Rosa de Versalhes, Róża Wersalu, VerBara, Versailles rózsája, Versay'ın Gülü, Το ρόδο των Βερσαλλιών, Роза Версаля, Троянда Версаля, ベルサイユのばら, 凡尔赛玫瑰
Режиссер
Ai Yoshimura
В ролях
Миюки Савасиро
Миюки Савасиро
Тосиюки Тоёнага
Такуя Эгути
Бандзё Гинга
Саори Хаями
Саори Хаями
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг мультфильма

7.0
Оцените 11 голосов
5.8 IMDb
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Роза Версаля. Фильм - trailer
Роза Версаля. Фильм Trailer
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