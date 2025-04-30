Действие происходит во времена правления Людовика XVI и Великой Французской революции. В центре сюжета находится девушка по имени Оскар — дочь аристократа, чей отец сильно хотел наследника и потому воспитал дочь как мальчика, даже дал ей мужское имя. Оскар стала капитаном королевской гвардии, однако врожденное чувство справедливости не даёт ей слепо подчиняться приказам: с детства в Оскар воспитывали верность двору, но она не может не видеть нищету и притеснения, которым подвергаются простые люди.