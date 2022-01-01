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Миюки Савасиро
Миюки Савасиро
Miyuki Sawashiro
О персоне
Фильмография
Миюки Савасиро
Miyuki Sawashiro
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Дата рождения
2 июня 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Нагано, Япония
Рост
156 см
Биография Миюки Савасиро
Родилась 2 июня 1985 года. Нагано, Япония.
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Фильмография Миюки Савасиро
Люпен III: Первый
боевик, приключения, анимация
2019, Япония
7.0
Гармония
фантастика, триллер
2015, Япония
6.0
Космический пират Харлок
анимация, приключения, фантастика
2013, Япония / США / Франция
6.0
Остров забвения. Харука и волшебное зеркало
анимация, приключения, семейный, фэнтези, аниме
2010, Япония
6.0
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