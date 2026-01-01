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Миюки Савасиро
Миюки Савасиро Miyuki Sawashiro
Киноафиша Персоны Миюки Савасиро

Миюки Савасиро

Miyuki Sawashiro

Дата рождения
2 июня 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Нагано, Япония
Актерское амплуа
Герой боевиков, Комедийный актёр, Герой фэнтези

Биография Миюки Савасиро

Родилась 2 июня 1985 года. Нагано, Япония.

Популярные фильмы

Охотник х Охотник 8.8
Охотник х Охотник (2011)
Чёрный клевер: Меч короля магов 8.5
Чёрный клевер: Меч короля магов (2023)
Истребитель демонов 8.3
Истребитель демонов (2019)

Фильмография Миюки Савасиро

Detective Conan: Fallen Angel of the Highway 6.4
Detective Conan: Fallen Angel of the Highway Meitantei Konan Haiwei no Datenshi
боевик, анимация, криминал 2026, Япония
Смотреть трейлер
Вечность Югурэ 6.3
Вечность Югурэ
аниме , фантастика, мелодрама 2025, Япония
Роза Версаля. Фильм 7
Роза Версаля. Фильм Versailles no bara
анимация, драма, исторический 2025, Япония
Смотреть трейлер
Семейная жизнь легкомысленной ведьмы 5.8
Семейная жизнь легкомысленной ведьмы
аниме , комедия, фэнтези 2023, Япония
Стесняшка 5.9
Стесняшка
аниме , фантастика, комедия 2023, Япония
Чёрный клевер: Меч короля магов 8.5
Чёрный клевер: Меч короля магов Black Clover: Sword of the Wizard King
боевик, приключения, анимация, аниме 2023, Япония
Смотреть трейлер
Психопаспорт: Провидение 6.9
Психопаспорт: Провидение Psycho-Pass: Providence
боевик, анимация, криминал, аниме 2023, Япония
Городской охотник: Ангельская пыль 5.9
Городской охотник: Ангельская пыль City Hunter: Angel Dust
боевик, анимация, комедия 2023, Япония
Смотреть трейлер
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