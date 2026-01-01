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Миюки Савасиро
Miyuki Sawashiro
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Персоны
Миюки Савасиро
Миюки Савасиро
Miyuki Sawashiro
Дата рождения
2 июня 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Нагано, Япония
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Комедийный актёр
,
Герой фэнтези
Биография Миюки Савасиро
Родилась 2 июня 1985 года. Нагано, Япония.
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