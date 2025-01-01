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Бандзё Гинга
Banjô Ginga
Киноафиша
Персоны
Бандзё Гинга
Бандзё Гинга
Banjô Ginga
Дата рождения
12 ноября 1948
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Кофу, Япония
Популярные фильмы
9.8
Поднятие уровня в одиночку
(2024)
7.0
Роза Версаля. Фильм
(2025)
0.0
Грендайзер
(1975)
Фильмография Бандзё Гинга
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Боевик
Детектив
Детский
Драма
Исторический
Мелодрама
Приключения
Фэнтези
Год
Все
2025
2024
2001
1983
1975
Все
5
Фильмы
1
Сериалы
4
Актер
5
7
Роза Версаля. Фильм
Versailles no bara
анимация, драма, исторический
2025, Япония
Смотреть трейлер
9.8
Поднятие уровня в одиночку
аниме , фэнтези
2024, Япония/Южная Корея
Нуар
приключения, аниме , драма, детектив
2001, Япония
Вокруг света с Вилли Фогом
боевик, приключения, детский
1983, Испания/Испания
Грендайзер
боевик, мелодрама, аниме
1975, Япония
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