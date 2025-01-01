Меню
Киноафиша Фильмы Свет этого мира Кадры из мультфильма «Свет этого мира»

Вся информация о мультфильме
Свет этого мира (2025) - фото 1 Свет этого мира (2025) - фото 2 Свет этого мира (2025) - фото 3
Свет этого мира (2025) - фото 4 Свет этого мира (2025) - фото 5 Свет этого мира (2025) - фото 6 Свет этого мира (2025) - фото 7 Свет этого мира (2025) - фото 8 Свет этого мира (2025) - фото 9
5 Оскаров и 86 % на Rotten Tomatoes: этот фильм Леонардо Ди Каприо пересматривает регулярно, и он ему не надоедает
Премьер будет много, но вот список самых ожидаемых: 5 сериалов, которые выйдут с продолжением до конца 2025 года
Одна культовая фраза из трех слов — и сразу можно понять, что это «Властелин колец»: знают даже те, кто не смотрел
«Я так захотел»: Багров в «Брате 2» физически не мог попасть в Чикаго? Хоккейный ляп в фильме не замечали 25 лет
«Беременна в 12» и заокеанский «Хрустальный»: 3 роскошных триллера из экзотических стран — каждого мини-сериала хватит ровно на вечер
Хвостатая гостья из будущего: в одном из лучших фильмов Кубрика спустя полвека заметили уморительный ляп — и это ад перфекциониста
Де Армас и Суини раздеваются, Джуд Лоу — полный мерзавец: эта «тропическая» драма снята по реальным событиям, но поверить в них невозможно
По самому скандальному ужастику в истории сняли документалку — и она оказалась еще отвратительнее (хотя казалось, что хуже — некуда)
Снималась без мужчин, воротила нос от «Унесенных ветром»: Цискаридзе обожает эту актрису-феминистку — сейчас в Голливуде «таких не делают»
Идеальная замена «Одних из нас» выйдет раньше 3 сезона хита НВО: без Беллы Рэмзи, зато со звездой «Очень странных дел» (и Нисоном)
90+ «свежести» проходняку не ставят: лучшее фэнтези 2024 года в России толком не заметили — без магии и для детей, но зайдет и взрослым
