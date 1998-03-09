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Фильмография
Иван Харатьян
Ivan Kharatyan
Киноафиша
Персоны
Иван Харатьян
Иван Харатьян
Ivan Kharatyan
Дата рождения
9 марта 1998
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Москва, Россия
Популярные фильмы
7.8
Каруза
(2025)
Билеты
6.6
Андерсен. Жизнь без любви
(2006)
Фильмография Иван Харатьян
Жанр
Все
Биография
Драма
Мелодрама
Сказка
Год
Все
2025
2006
Все
2
Фильмы
2
Режиссер
1
Актер
1
7.8
Каруза
Karuza
драма
2025, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
6.6
Андерсен. Жизнь без любви
Andersen. Life Without Love
биография, мелодрама, сказка
2006, Россия
Смотреть трейлер
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